Птичий грипп подтвердился в Красногорском районе Удмуртии

В Красногорском районе Удмуртии у чайки, найденной на берегу пруда в селе Большой Селег, подтвердится высокопатогенный грипп птиц. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава района Дмитрий Клабуков. Проводятся все необходимые изоляционные и ограничительные меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Напомним, ранее очаг высокопатогенного птичьего гриппа обнаружили в поселке Кез, Глазове и Ижевске. Из-за рисков распространения высокопатогенного птичьего гриппа на отдельных территориях в Удмуртии ввели режим повышенной готовности. В домохозяйствах начался принудительный выкуп домашней птицы. Случаев заболевания среди людей в регионе не зафиксировано.

Подробнее об этом читайте в материале «Это большие риски для наших предприятий птицеводства».