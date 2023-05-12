США начали обучать украинских правоохранителей расследованиям криптовалютных преступлений

США проводят обучение сотрудников правоохранительных органов Украины для расследования криптовалютных преступлений, которые могут совершать находящиеся под санкциями российские бизнесмены. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Обучение проводится под руководством следственного подразделения Налогового управления США (Internal Revenue Service; IRS). В кибертренингах участвуют такие украинские структуры как Национальная полиция, Бюро экономической безопасности, Служба безопасности и Генеральная прокуратура. Тренинги начались 11 мая и продлятся всю следующую неделю. Их проводят в немецком городе Франкфурт-на-Майне.

В виртуальном тренинге, который проводился в апреле представителями IRS и Chainalysis, приняли участие около 50 украинских сотрудников правоохранительных органов. Также IRS предоставила Украине лицензию на использование специального инструмента для расследования преступлений, связанных с криптовалютой, — Reactor.

Reactor — это исследовательская система, созданная аналитической компанией Chainalysis. Система способна отслеживать связь криптоактивов с реальными адресами. Инструмент основан на идентификаторах, которые присваиваются к каждому кошельку в блокчейне. Из таких идентификаторов можно составлять сети для отслеживания криптовалютных переводов, целью которых является отмывание денег.

Как уточнил руководитель кибердепартамента Национальной полиции Украины Юрий Выходец, одним из ключевых направлений расследований станет «выявление и ликвидация центров», которые, по мнению украинской стороны, собирают средства на закупку необходимого для продолжения военного конфликта оборудования. «Мы часто видим кампании по сбору средств, проводимые с использованием криптовалюты, поскольку Россия верит в возможность обхода санкций с помощью виртуальных активов»,— добавил он.

По словам директора Chainalysis Майкла Гронагера, за последний год около 100 «пророссийских групп» получили в общей сложности около $5 млн за счет пожертвований в криптовалюте.

21 апреля глава оперативной группы Минюста США Эндрю Адамс сообщил, что министерство начало применять новые тактики для выявления и судебного преследования компаний и отдельных лиц, скрывающих активы богатых россиян. По его словам, Минюст США также начал изучать возможность использования криптовалюты для маскировки трансакций с санкционными товарами.

Милена Костерева