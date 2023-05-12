Силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве на СвЖД

В Екатеринбурге в отношении двух сотрудников дирекции вокзалов Свердловской железной дороги (СвЖД) возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ). Об этом со ссылкой на источник пишет 66.ru. Силовики считают, что своими действиями они могли нанести СвЖД ущерб свыше 500 тыс. руб.

Кроме того, силовики сейчас якобы проверяют на причастность к преступлению начальника дирекции Сергея Цапикова, однако, по данным издания, он пока не является фигурантом дела. В пресс-службе СвЖД заявили, что Сергей Цапиков сейчас исполняет свои должностные обязанности и «никаких ограничений относительно него не применялось».

Напомним, в 2018 году было возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Миронова, который тогда занимал пост главы СвЖД. Ему инкриминировали п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Алексей Миронов отрицал вину, заявляя, что он стал жертвой оговора со стороны недобросовестных подрядчиков СвЖД, отстраненных от заказов. В 2019 году он покончил с собой в коттедже в Москве.

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