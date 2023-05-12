Более 250 курсантов пройдут практику на судах Енисейского пароходства

В навигационный период 2023 года в соответствии с заявками Енисейского речного пароходства Красноярский институт водного транспорта планирует направить на практику 140 курсантов, Красноярский техникум транспорта и сервиса – 56. Кроме того, закреплять полученные знания приедут на Енисей и будущие речники из Омска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Великого Устюга, Усть-Кута, Томска.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Енисейского речного пароходства Фото: предоставлено пресс-службой Енисейского речного пароходства

Студенты второго и третьего курсов будут работать мотористами и мотористами-рулевыми на протяжении всей навигации. Тем из них, кто во время учебного года демонстрировал наилучшие результаты, позволят выбрать теплоход, на котором они будут проходить практику.

Работая на штатных должностях, ребята вносят посильный вклад в достижение производственных целей, стоящих перед предприятием в навигационный период, и получают реальную заработную плату. По итогам навигации капитаны судов заполняют на каждого практиканта аттестационные листы. В этих характеристиках отражаются освоенные навыки, и только при положительных оценках курсант переводится на следующий курс.

Кадровая политика Енисейского речного пароходства направлена на обеспечение компании квалифицированными специалистами. В связи с этим судоходная компания тесно взаимодействует с учебными заведениями, готовящими речников.

«Отработка полученных знаний в реальных условиях – важнейшая составляющая подготовки качественных кадров. Также для нас период практики – это прекрасная возможность присмотреться к курсантам и выявить наиболее перспективных ребят. Учащимся, зарекомендовавшим себя наиболее хорошо, мы предлагаем заключить трудовые договоры после окончания учебы», – подчеркнул исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.

АО «ЕРП»