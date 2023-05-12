Пожар на складах в Норильске локализован на площади 4 тыс кв метров

В Норильске в 00:05 местного времени локализован крупный пожар на складском комплексе, сообщает ГУ МЧС Красноярского края. Его площадь составила 4 тыс. кв м. Ранее сообщалось, что склады в Норильске горят на площади 3 тыс..кв м. «Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, наличие легковоспламеняющихся жидкостей и плотная застройка»,– отметили в МЧС РФ.

В тоже время по данным краевого управления Роспотребнадзора, мониторинг воздуха в районе ближайшей к пожару жилой застройки в Норильске, проведенный в ночное и утреннее время, не выявил превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ.

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Анна Егорова