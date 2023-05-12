Новый цех левобережных очистных сооружений Воронежа могут построить до конца 2024 года

ООО «РВК-Воронеж», взявшее в 2022 году в концессию объекты левобережных очистных сооружений (ЛОС) областного центра, объявило конкурс по поиску подрядчика для строительства на объекте цеха механического обезвоживания осадка, сообщается в документации тендера. Стоимость проекта оценивается в свыше 550 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно условиям контракта, подрядчик должен завершить этот этап работ по модернизации очистных сооружений до конца декабря 2024-го. Мощность цеха не раскрывается, но подчеркивается, что она «должна рассчитываться с учётом развития города до 2041 года».

Всего объем необходимых вложений концессионера в модернизацию и реконструкцию очистных сооружений ранее оценивался в почти 4 млрд руб. на период до 2025 года. Планируется как частичный вывод из эксплуатации отдельных очередей и их поэтапная реконструкция, так и строительство новых объектов, сообщали в «РВК-Воронеж». Всего за 49 лет концессии инвестиции должны составить «не менее» 12,9 млрд руб.

Левобережные очистные принимают на очистку порядка 30% стоков Воронежа Ежегодно их объем доходит до 27,5 млн кубометров.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте