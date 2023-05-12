Для спасения Миши Карманова не хватает 761 042 руб.

Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «У Миши врожденная патология развития кишечника — болезнь Гиршпрунга, малыш перенес несколько операций. Теперь у него сформировался синдром короткой кишки. Мы наладили систему парентерального питания, и состояние Миши стабилизировалось, он начал прибавлять в весе. С учетом возраста и варианта синдрома ребенку нужно длительное лечение в домашних условиях. Для этого ему по жизненным показаниям требуется парентеральное питание, лекарственные препараты и расходные материалы. Только так Миша сможет получать необходимые для роста и развития вещества».

Стоимость внутривенного питания, лекарств и расходных материалов на полгода 1 795 042 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 761 042 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Мишу Карманова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Миши — Венеры Владимировны Кармановой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда