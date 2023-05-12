В Ярославле трем новым детским садам требуется ремонт

Три детских сада в Ярославле, которые в 2019-2020 годах строились одной и той же подрядной организацией, требуют дополнительного ремонта общей стоимостью в 3,98 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский сад на улице Губкина

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области Детский сад на улице Губкина

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Подрядчиком, строившим детские сады на улицах Губкина, Ярославская и Ленинградском проспекте, является ООО «Специализированный застройщик "Центр энергетического строительства и монтажа"» (ЦЭСиМ). Общая сумма муниципальных контрактов на строительство трех детских садов составила 336,46 млн руб., вся указанная сумма строителям выплачена. После принятия детских садов подрядчик признан банкротом.

На всех трех объектах выявлены дефекты, которые подрядчик мог устранить по гарантии. Теперь городу предстоит выполнять ремонт самостоятельно, а суммы, потраченные на ремонтные работы, через арбитражный суд включать в реестр требований кредиторов специализированного застройщика «ЦЭСиМ». Только по детскому саду на Ленинградском проспекте речь идет о сумме в 1,8 млн руб.

«Для устранения протечек кровли необходимо выполнить ремонт с заменой кровельного покрытия рулонной кровли и частичным ремонтом основания кровли. Восстановление окрасочного слоя фасада. Частично восстановить благоустройство территории»,— оценили ремонт сада на Ленинградском проспекте в мэрии.

На улице Губкина также придется ремонтировать кровлю.

«Для устранения протечек кровли необходимо выполнить ремонт с заменой кровельного покрытия рулонной кровли до 50% покрытия и частичным ремонтом основания кровли. Стоимость затрат для проведения указанных ремонтных работ составляет 870 818,40 руб.»,— сообщили в мэрии.

На 16 мая назначено заседание суда по включению требований мэрии в реестр кредиторов ООО «ЦЭСиМ». По детскому саду на улице Ярославская объем невыполненных по гарантии работ составил 1,2 млн руб. Эта сумма уже попала в реестр кредиторов. Что касается самих ремонтов, то средства на них будут искать.

«Одновременно направлено обращение в департамент образования мэрии города Ярославля с просьбой рассмотреть возможность устранения имеющихся недостатков за счет средств городского бюджета»,— говорят в пресс-службе мэрии.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» по проблемным детским садам уже возбуждено два уголовных дела по статье «Халатность» и «Мошенничество».

Андрей Иванов