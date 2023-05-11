Приговор за взятки при строительстве кинологического центра ярославского УМВД будет обжалован

Прокуратура Ярославской области обжалует приговор суда бывшему директору ООО «М-Инжиниринг» Юрию Баранову, обвиненному в даче взяток заместителю начальника управления организации тылового обеспечения регионального УМВД Евгению Терехову, сообщили в ведомстве. Штраф в 2 млн руб. за дачу взяток в размере 1,3 млн руб. прокуратура считает слишком мягким наказанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«В судебных прениях государственный обвинитель указанное обвинение поддержал в полном объеме, предложил назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 105 миллионов рублей»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура будет требовать усиления наказания. «Ъ-Ярославль» сообщал, что Юрий Баранов признан судом виновным в даче взяток за покровительство при строительстве Центра кинологической службы ярославского УМВД. Сам директор не согласился с обвинением, назвав передачу денег «спонсорской помощью» полиции.

Антон Голицын