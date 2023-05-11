Asus представила портативную игровую консоль ROG Ally

Компания Asus официально представила ROG Ally — серийную версию портативной игровой консоли, которая выйдет на рынок в 2023 году.

Новинка получила разработанный специально для нее гибридный процессор AMD — доступны будут версии с чипом Ryzen Z1 и более производительным вариантом Ryzen Z1 Extreme. Обе модификации получат 16 ГБ оперативной памяти, но объем встроенной будет отличаться — предложат SSD на 256 ГБ и 512 ГБ. Увеличить объем можно будет за счет карт памяти microSD.

ROG Ally оснащена 7-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем разрешением 1920х1080 точек с частотой обновления изображения 120 Гц. Для управления предусмотрены джойстики, крестовины, кнопки, бамперы и курки, как у контроллеров для приставок PlayStation и Xbox. Консоль получила аудиоразъем 3,5 мм и интерфейс ROG XG Mobile для подключения внешней видеокарты. Батарея на 40 Вт•ч обеспечивает до двух часов работы и поддерживает проводную зарядку мощностью 65 Вт.

Продажи Asus ROG Ally начнутся 13 июня. Базовая версия обойдется в $599 или €699 в США и Европе соответственно, а более производительный вариант консоли оценивается в $699 в и €799 на американском и европейском рынках соответственно.