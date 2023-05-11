В результате ракетного обстрела Израиля погиб один человек

Один человек погиб и по меньшей мере четверо получили ранения в результате прямого попадания ракеты в дом в городе Реховот в центре Израиля. Об этом сообщает служба общественного вещания Kan.

Напомним, во вторник Израиль начал военную операцию против палестинского движения «Исламский джихад» в секторе Газа в ответ на обстрелы своей территории в начале мая. Вчера, 10 мая, выдержав паузу, «Исламский джихад» также атаковал Израиль. Сирены тревоги звучали не только на юге, но и в центре страны, включая Тель-Авив. Израиль, в свою очередь, продолжал атаковать инфраструктуру и боевиков движения.

За три дня были ликвидированы пять высокопоставленных боевиков «Исламского джихада». Всего в секторе Газа погибли более 25 человек — некоторые из них не в результате обстрелов Израиля, а из-за палестинских ракет, которые не долетали до израильской территории.

Все это время посредники, прежде всего Египет, пытались найти точки соприкосновения между сторонами, но безуспешно. После относительного затишья «Исламский джихад» сегодня, 11 мая, вечером вновь произвел залп по центру Израиля. В результате и произошло попадание по Реховоту. Есть раненые и в городах на юге Израиля.

Подробнее — в материале «Щит — опустить, стрелу — убрать».

Марианна Беленькая