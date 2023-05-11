В России впервые вынесен приговор по статье о злоупотреблении при выполнении гособоронзаказа

Батайский городской суд в Ростовской области приговорил к пяти годам условно бывшего руководителя оборонного предприятия АО «ОКТБ "Вектор"» Анатолия Михалина по п. «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»). Это первый в России приговор по данной статье, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Согласно информации правоохранительных органов, Анатолий Михалин в течение двух лет включал в стоимость продукции, изготовленной в рамках оборонного заказа, фиктивные затраты. Его деятельность была пресечена и задокументирована оперативниками УФСБ региона. Суд признал руководителя предприятия виновным. Приговор вступил в законную силу.

«Столь мягкое наказание, вероятно, связано с полным признанием Михалиным своей вины, а также с возмещением нанесенного ущерба»,— пояснили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным Кartoteka.ru, АО «Отдельное конструкторско-технологическое бюро "Вектор"» учреждено в 2009 году в Батайске. Предприятие специализируется на проведении научных исследований и разработках в области естественных и технических наук. Бюро принадлежит Министерству обороны России. Сейчас генеральным директором предприятия является Алексей Дранников. Данных о выручке и прибыли предприятия за последние два года нет.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону