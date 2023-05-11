Застройщик «Брусника» совместно с кофейней «Папа Карло» озеленит здание в центре Екатеринбурга

Около бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге застройщик «Брусника» и кофейня «Папа Карло» создадут зеленый оазис, сообщила в Telegram-канале девелоперская компания.

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Как рассказали в «Бруснике», помещение их офиса продаж и кофейня находятся в одном небольшом здании в центре города по адресу ул. Малышева 47а. Согласно проекту, будет изменен внутренний интерьер, его сделают более открытым. Также будет преображена веранда.

Для воплощения проекта будут использоваться натуральные материалы: дерево, галька и много растительности. Задний двор будет украшен гирляндами. Цель – создать зеленый оазис рядом со вторым по высоте зданием города.

Напомним, «Брусника» отреставрирует памятник архитектуры XIX века дома фабриканта Злоказова на ул. Пролетарской в Екатеринбурге.

Полина Хабарова

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