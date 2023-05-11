Ярославский детский омбудсмен провел проверку по факту гибели подростка на жд-станции

Региональный уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин возбудил дело и провел проверку по факту гибели 17-летнего молодого человека на железнодорожной станции Полянки в Ярославле. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Фото: Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области

В ходе проверки было установлено, что ограждение железной дороги рядом с местом происшествия частично отсутствует, есть два свободных прохода со стороны образовательных учреждений. К проходам есть тропки, а на ограждениях нет предупреждающих и запрещающих знаков. На станции и в зале ожидания нет информации о транспортной безопасности.

Кроме того, произошедшая трагедия не зафиксирована в журналах оперативного персонала дистанции путей, служебное расследование не назначено.

«По результатам проверки Уполномоченным будет вынесено заключение, которое будет направлено в правоохранительные и надзорные органы»,— пояснил господин Крупин.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ночь на 10 мая молодой человек 2005 года рождения получил смертельный удар током на железнодорожной станции. Ярославским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть по неосторожности смерть человека».

Алла Чижова