Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский детский омбудсмен провел проверку по факту гибели подростка на жд-станции

Региональный уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин возбудил дело и провел проверку по факту гибели 17-летнего молодого человека на железнодорожной станции Полянки в Ярославле. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

Фото: Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области

Фото: Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области

В ходе проверки было установлено, что ограждение железной дороги рядом с местом происшествия частично отсутствует, есть два свободных прохода со стороны образовательных учреждений. К проходам есть тропки, а на ограждениях нет предупреждающих и запрещающих знаков. На станции и в зале ожидания нет информации о транспортной безопасности.

Кроме того, произошедшая трагедия не зафиксирована в журналах оперативного персонала дистанции путей, служебное расследование не назначено.

«По результатам проверки Уполномоченным будет вынесено заключение, которое будет направлено в правоохранительные и надзорные органы»,— пояснил господин Крупин.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ночь на 10 мая молодой человек 2005 года рождения получил смертельный удар током на железнодорожной станции. Ярославским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть по неосторожности смерть человека».

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...