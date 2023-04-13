Белгородские власти отменили региональный бал выпускников

В Белгородской области не будут проводить региональный выпускной бал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, отвечая на вопросы жителей в соцсетях.

По его словам, все школьные мероприятия будут проводиться с учетом оперативной обстановки. Тем школам, где небезопасно проводить выпускные, власти будут предоставлять автобусы для транспортировки в безопасные места.

«Мы очень хотели сделать областной бал выпускников в Белгороде. В этом году делать не будем. Как будет происходить вручение дипломов — это решение будут принимать родители и директора школ», — подчеркнул губернатор.

Также господин Гладков отметил, что в этом году всероссийские проверочные работы будут писать только те школьники, которые занимаются в очном формате. «В школах, в которых дети обучаются дистанционно, ВПР в текущем учебном году проводиться не будут, — сказал губернатор.

Сергей Толмачев