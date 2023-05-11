Очаг птичьего гриппа выявили в Кезском районе Удмуртии

Очаг высокопатогенного птичьего гриппа обнаружили в поселке Кез в Удмуртии. Как сообщил во «ВКонтакте» глава Кезского района Иван Богданов, этот диагноз подтвердили у чаек, обнаруженных в районе очистных сооружений сточных вод в микрорайоне «Больничный городок». В настоящее время, по его словам, власти района вместе с сотрудниками ветеринарной службы принимают необходимые меры безопасности, в том числе будут проводить подомовой обход частных домовладений для учета всей домашней птицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Напомним, ранее в Удмуртии выявили очаги птичьего гриппа в Глазове и Ижевске. В общей сложности обнаружили 120 трупов чаек. Из-за рисков распространения высокопатогенного птичьего гриппа на отдельных территориях в Удмуртии ввели режим повышенной готовности. В домохозяйствах начался принудительный выкуп домашней птицы. Случаев заболевания среди людей в регионе не зафиксировано.

Подробнее об этом читайте в материале «Это большие риски для наших предприятий птицеводства».

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