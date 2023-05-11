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Коммерсантъ FM
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Altria урегулирует 6 тыс. исков с претензиями к Juul Labs

Производитель табачных изделий и продукции для курения Altria Group урегулирует около 6 тыс. исков, поданных в федеральные суды и суды штатов в связи с претензиями к производителю электронных сигарет Juul Labs. Урегулирование предусматривает выплату производителем $235 млн истцам, среди которых как частные лица, так и государственные учреждения.

Все вошедшие в соглашение по урегулированию иски касаются претензий к компании Juul Labs, в которой с декабря 2018 года до марта 2023 года Altria владела 35-процентной долей. Электронные сигареты Juul в 2017–2018 годах были самой популярной маркой в США, и доля компании-производителя на американском рынке электронных сигарет составляла 72%. Однако в конце 2018 года в отношении Juul Labs регуляторы начали проверки в связи с ростом числа курильщиков среди подростков и молодежи. После этого доля производителя стабильно сокращалась, а число исков от потребителей и госструктур росло.

Истцы обвиняли компанию в том, что она продвигала свою продукцию среди подростков, в том числе путем размещения изображений своей продукции в фильмах и мультфильмах, использования изображений молодых людей в рекламе, раздачи бесплатных образцов, с помощью рекламных кампаний в соцсетях, презентаций и тому подобными способами. Осенью 2022 года Juul Labs урегулировала большую часть исков, согласившись заплатить $438,5 млн. Стоимость принадлежавшей Altria доли Juul Labs за последние пять лет сократилась с $12,8 млрд до $250 млн.

Комментируя соглашение об урегулировании претензий, вице-президент Altria Group Мюррей Гарник подчеркнул, что они по-прежнему считают обвинения в отношении Altria необоснованными, однако уверены, что «урегулирование поможет покончить с неопределенностью и издержками затяжного юридического процесса, что соответствует интересам наших акционеров».

Алена Миклашевская

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