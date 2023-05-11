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Предварительную концепцию развития парка 1 Мая представят нижегородцам 17 мая

Второе общественное обсуждение благоустройства парка 1 Мая в Нижнем Новгороде пройдет 17 мая. Местным жителям представят предварительную концепцию. Ее разработали архитекторы Института развития городской среды (ИГРС НО) на основе идей горожан, сообщили в ведомстве.

Презентация начнется в 18:00 в школе №96 на улице Обухова, 52. ИГРС НО будет вести прямую трансляцию.

Как разрабатывают концепцию благоустройства парка

Финальную концепцию развития парка планируют подготовить к лету. Сами работы могут занять до двух лет, сообщили нижегородцам во время первого обсуждения. Сколько средств потребуется на обновление территории, пока не ясно. Выступить в качестве инвестора предложат нынешнему арендатору ООО «Парк им. 1 Мая».

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Историю смешают с каруселями».

Анастасия Еремина

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