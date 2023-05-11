В Железнодорожном районе Екатеринбурга благоустроят берег городского пруда

На правом берегу Верх-Исетского пруда Екатеринбурга вблизи станции «Электродепо» планируют построить современную зону отдыха, сообщил мэр города Алексей Орлов в своем Telegram-канале. Зону отдыха планируют обустроить на Сортировке (Железнодорожный район).

По словам Алексея Орлова, проект называется «Территория ветра». Его презентовали на прошедшем молодежном конкурсе проектов городских пространств специалисты кайтинга, которые просили мэра о благоустройстве территории летом 2022 года. В проекте предусмотрена зона отдыха у воды, детская площадка, зона для воркаута, точки общепита, кайт-станция и парковка.

Алексей Орлов отметил, что идею поддерживают многие жители Сортировки. «Не исключено, что проект будет представлен в очередном голосовании по формированию комфортной городской среды (ФКГС)»,— заявил он.

Организатором конкурса является центр компетенций формирования комфортной городской среды Свердловской области. Состязание молодых градостроителей прошло в 4 раз. Главным призом за победу будет реализация эскизного проекта благоустройства участников.

Напомним, за гранты на благоустройство территорий поборются 15 свердловских городов. Победители конкурса в категории «исторические поселения» могут получить на развитие своих территорий от 70 млн руб., а малые города, в зависимости от численности жителей, от 70 до 100 млн руб.

Полина Хабарова

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