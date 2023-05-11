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Коммерсантъ FM
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Глава коллегии Верховного суда по гражданским делам выступил против выплат неустоек инвесторам

Председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ Сергей Асташов выступил против взыскания неустоек, штрафов и морального вреда в пользу инвесторов в рамках их споров с брокерами. При этом он поддержал предложение Банка России передать разногласия между инвесторами и брокерами в компетенцию финансовых омбудсменов, передает РАПСИ.

«Да, распространение компетенции разрешения споров инвесторов и брокеров финомбудсменами, на мой взгляд, было бы целесообразно и разумно. Но! Распространять на них гарантии и санкции: штрафы, неустойки, моральный вред, которые даются потребителям — было бы чересчур. Все же это способ зарабатывать деньги и духу закона о покупателях и защите их прав не очень соответствует»,— сказал господин Асташов на сессии XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Судья добавил, что для передачи споров инвесторов и брокеров в компетенцию финансовых уполномоченных не нужно вносить изменения в закон «О защите прав потребителей», потому что он писался не для потребителей финансовых услуг.

К тому же, по мнению господина Асташова, термины «потребитель» в законах «О защите прав потребителей» и «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» не аналогичные, а автономные, поэтому включение споров инвесторов и брокеров в ведение финомбудсменов не должно вызвать процессуальных проблем.

В середине апреля стало известно о намерении Банк России провести эксперимент по решению споров профучастников рынка с клиентами с подключением финомбудсмена. В ЦБ считают, что, поскольку клиент является заведомо слабой стороной, финансовый уполномоченный сможет более эффективно решать разногласия. Речь не идет об убытках, связанных с рыночными рисками, потому что инвестиции всегда сопряжены с риском, пояснили в ЦБ. Финомбудсмен и привлеченные им независимые эксперты могли бы, например, решать споры, вызванные сбоями в мобильных приложениях брокеров.

Подробнее об инициативе — в материале «Профучастникам прописали финомбудсмена».

Эрдни Кагалтынов

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