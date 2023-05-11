Украинский гранатометчик отстрелялся за российского

15 лет в колонии строгого режима по приговору Верховного суда ЛНР должен отсидеть младший сержант ВСУ Михаил Гавляк. По приказу командира он обстрелял жилые дома в городе Рубежное из противотанкового гранатомета, сделав местного жителя инвалидом. По данным прокуратуры, ответственность за это преступление власти Украины рассчитывали переложить на российских военных.
Младший сержант ВСУ Михаил Гавляк
Фото: СК РФ
Как сообщили в Главной военной прокуратуре, уроженец Львовской области Украины Михаил Гавляк с апреля прошлого года проходил службу в должности стрелка первого механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Утром 29 апреля прошлого года Гавляк получил от «неустановленного должностного лица войсковой части А0998» приказ обстрелять жилые дома в городе Рубежное Луганской области.
Как говорится в материалах расследования, украинский военный открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В по домам, расположенным в Украинском переулке, в целях уничтожения и устрашения мирного населения, а также для того, чтобы впоследствии обвинить в этом военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Одна из гранат ОГ-7В взорвалась, попав в кирпичный столб забора, расположенного вокруг дома 12. В результате осколочного ранения в голову хозяин дома полностью ослеп.
Сержант Гавляк признавал вину и рассказал, что вместе с другими военнослужащими находился в лесополосе на окраине города. Приказ об обстреле жилых домов поступил от командования части, когда российских военных еще не было в Рубежном, они только собирались штурмовать город.
Целью обстрела Гавляк назвал желание посеять панику среди мирного населения, «чтобы было больше жертв, в которых потом обвинили бы» российских военных.
Приказ сержант не оспаривал, а тактику командования, по его словам, во всем поддерживал.
Верховный суд ЛНР признал Михаила Гавляка виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации) и ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). Гособвинитель требовал для него 18-летний срок, но суд назначил на три года меньше, учитывая сотрудничество обвиняемого со следствием.