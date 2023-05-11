Украинский гранатометчик отстрелялся за российского

15 лет в колонии строгого режима по приговору Верховного суда ЛНР должен отсидеть младший сержант ВСУ Михаил Гавляк. По приказу командира он обстрелял жилые дома в городе Рубежное из противотанкового гранатомета, сделав местного жителя инвалидом. По данным прокуратуры, ответственность за это преступление власти Украины рассчитывали переложить на российских военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Младший сержант ВСУ Михаил Гавляк

Фото: СК РФ Младший сержант ВСУ Михаил Гавляк

Фото: СК РФ

Как сообщили в Главной военной прокуратуре, уроженец Львовской области Украины Михаил Гавляк с апреля прошлого года проходил службу в должности стрелка первого механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Утром 29 апреля прошлого года Гавляк получил от «неустановленного должностного лица войсковой части А0998» приказ обстрелять жилые дома в городе Рубежное Луганской области.

Как говорится в материалах расследования, украинский военный открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В по домам, расположенным в Украинском переулке, в целях уничтожения и устрашения мирного населения, а также для того, чтобы впоследствии обвинить в этом военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Одна из гранат ОГ-7В взорвалась, попав в кирпичный столб забора, расположенного вокруг дома 12. В результате осколочного ранения в голову хозяин дома полностью ослеп.

Сержант Гавляк признавал вину и рассказал, что вместе с другими военнослужащими находился в лесополосе на окраине города. Приказ об обстреле жилых домов поступил от командования части, когда российских военных еще не было в Рубежном, они только собирались штурмовать город.

Целью обстрела Гавляк назвал желание посеять панику среди мирного населения, «чтобы было больше жертв, в которых потом обвинили бы» российских военных.

Приказ сержант не оспаривал, а тактику командования, по его словам, во всем поддерживал.

Верховный суд ЛНР признал Михаила Гавляка виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации) и ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). Гособвинитель требовал для него 18-летний срок, но суд назначил на три года меньше, учитывая сотрудничество обвиняемого со следствием.

Николай Сергеев