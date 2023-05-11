В воздухе Свердловской области из-за пожаров выявили опасные вещества

По результатам лабораторных проверок воздуха Свердловской области выявлены вредные вещества, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Опасные примеси обнаружены в атмосфере из-за природных пожаров, которые бушуют в области и соседних регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Роспотребнадзора, в Екатеринбурге превышение предельно допустимой концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10 выявлено на ул. Горького, ул. Высоцкого, ул. Грибоедова. На ул. Родонитовой показатель РМ 10 превысил норматив в 2,7 раза.

В поселке Красноармейский, из которого на днях эвакуировали 400 жителей, среднесуточная концентрация взвешенных частиц РМ 2,5 превысила предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 3,5 раза, а взвешенные частицы РМ 10 — в 6,5 раза. В поселке Молодежный превышение среднесуточных ПДК установлено по показателям РМ 2,5 — в 8,3 раза, РМ 10 — в 4,8 раза. В поселке Ключевск показатель РМ 2,5 увеличен в 8,8 раз, РМ 10 — в 5,3 раза.

По данным регионального МЧС на утро 11 мая, в регионе действуют 59 лесных пожаров. За прошедшие сутки сотрудникам МЧС удалось ликвидировать 16 возгораний, 30 пожаров в настоящее время локализованы. К тушению привлечены более 4,1 тыс. человек и 570 единиц техники.

Полина Хабарова

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