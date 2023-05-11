«Россети Тюмень» направили 2,7 млн рублей на ремонт ЛЭП на Крайнем Севере

Энергетики «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт линии электропередачи 110 кВ «Уренгой – Лимбя-Яха» на Ямале. Транзитная ЛЭП питает объекты компаний «Роспан Интернешнл» и «Газпром», а также участвует в электроснабжении более 15 тыс. жителей региона. «Россети Тюмень» направили на работы порядка 2,7 млн руб.



Воздушная линия длиной 85 км расположена в Пуровском районе. В ходе ремонта специалисты компании выправили 26 опор, наклонившихся от длительной эксплуатации в пучинистом грунте. Для выравнивания металлических конструкций энергетики применили железные плиты. Энергетики установили на линии электропередачи более 60 устройств защиты от птиц. Они позволят и обезопасить пернатых, и снизить риск нарушений электроснабжения.

Чтобы вести работы в труднодоступной заболоченной местности, «Россети Тюмень» использовали вездеходы-амфибии ТРЭКОЛ и специальную высокопроходимую технику. Выполненные работы позволили повысить надежность функционирования электросетевого комплекса ЯНАО в суровых климатических условиях Крайнего Севера.