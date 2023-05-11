В Нововоронеже при поддержке атомщиков состоялся велопробег с участием более 200 человек, посвященный Дню Победы

В г. Нововоронеже Воронежской области прошел VI велопробег «ВелоДень-2023», посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организатором велопробега выступила Организация молодых атомщиков и отдел социального развития Нововоронежской АЭС при поддержке профкома НВАЭС и администрации г. Нововоронежа.

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

На старте участников регистрировали, вручали футболки и проводили инструктаж о правилах участия в велопробеге. Велосипедистам предстояло преодолеть 20 километров. Маршрут пролегал по живописным окрестностям города атомщиков.

«Велопробег - это отличный способ провести субботнее утро вместе со своей семьей за активным отдыхом. Еще более важно то, что мероприятие мы посвятили Дню Победы, подвигу наших дедов и прадедов, подаривших нам все, что мы имеем сегодня. Мы должны сохранить все это в нашей памяти и передать новым поколениям», - сказал председатель Организации молодых атомщиков Нововоронежской АЭС Владислав Любавин.

В этом году участниками велопробега стали более 200 человек - работники Нововоронежской АЭС и других предприятий Госкорпорации «Росатом», представленных в Нововоронеже, жители города. Главным критерием допуска к мероприятию было наличие исправного велосипеда. На велопробег приехали целыми семьями: дети с малых лет приобщаются к спорту, вдохновляясь примером родителей. Среди велосипедистов было много участников проекта «ЗОЖ Амбассадор Росатома», который объединил любителей здорового образа жизни и помог увеличить число нововоронежских атомщиков, активно занимающихся спортом.

«Люблю спорт во всех его проявлениях, но больше всего люблю ездить на велосипеде. Участвую в велопробеге второй год подряд. В прошлом году проехала более 1 тыс. километров», - поделилась лаборант-металлограф отдела дефектоскопии металлов и технического контроля Нововоронежской АЭС Олеся Стекленева.

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

Финишировали велосипедисты у мемориала «Звезды Славы», отдав дань памяти героям Великой Отечественной войны. Почувствовать атмосферу главного майского праздника участники могли сполна, отведав фронтовой каши.