«Ажиотаж вызвала витрина с Rolex»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об изделиях, представленных в рамках Jewellery & Gem ASEAN Bangkok.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jewellery & Gem ASEAN Bangkok Фото: Jewellery & Gem ASEAN Bangkok

Компактная, но интересная — и для профессионалов, и для любителей — выставка прошла недавно в Бангкоке. Называется Jewellery & Gem ASEAN Bangkok. Проводилась она в очень приятном месте — в Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC). Находится не на выселках — рядом красивый парк, реконструирован весь комплекс не далее как в прошлом году. Сама выставка — регистрация, навигация и прочее — была очень прилично организована. Было на что посмотреть из камней.

Среди находок бразильская параиба весом 7,5 карата невероятного цвета и чистоты. А на вьетнамских стендах было немало интересной шпинели. Друзы, окаменелые раковины и прочие хорошо смотрящиеся в интерьере объекты приехали из Гамбии. А разнообразные Cartier и Tiffany — из Японии. Я не о подделках, конечно, а об оригинальных винтажных и просто б/у украшениях и часах известных брендов от японского дилера винтажа и антиквариата.

Ажиотаж, как обычно, больше всего вызвала витрина с Rolex. А бирки с ценами на «гвозди» Cartier, B Zero от Bulgari, Tiffany T в очередной раз демонстрировали, почему, по данным многих исследующих вопрос потребления люкса агентств, вторичный рынок очень сильно растет и миллениалы и более молодые потребители активно покупают бывшее в употреблении. Помимо заботы об экологии, социально ответственного потребления это еще и просто выгодно. А предпродажная подготовка так хороша, что состояние большинства предметов от новых неотличимо.