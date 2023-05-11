В Ярославле посредницу в банной взятке приговорили к штрафу

43-летний индивидуальный предприниматель Армине Петросян признана виновной в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. Обвинительный приговор вынес Дзержинский районный суд Ярославля.

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Фото: Дзержинский районный суд Вход в суд

Фото: Дзержинский районный суд

Следствие считало, что она дважды выступала посредницей при передаче взяток от индивидуальный предпринимателей директору АО «Волна» Евгению Мясникову. В первом случае она передала взятку в сумме в 2 млн руб. Деньги предназначались за продажу бани №1 в Норском по заниженной стоимости. По второму эпизоду сумма взятки составила 1,5 млн руб. Взамен предприниматель получил гаражи на проспекте Авиаторов.

Дзержинский районный суд признал Армине Петросян виновной в посредничестве во взяточничестве и приговорил к штрафу в сумме 3 млн руб. Как следует из карточки дела, прокуратура с вердиктом не согласилась и обжаловала его в Ярославском областном суде. Дата рассмотрения апелляции еще не назначена. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», сам Евгений Мясников за дачу и получение взяток приговорен к 6,5 годам лишения свободы и штрафу в 5 млн руб.

Андрей Иванов