Расширить категории льготников в Камбарке при проезде по платному Камскому мосту предложили депутаты госсовета Удмуртии

Фракция КПРФ в госсовете Удмуртии предложила расширить категории жителей Камбарки и Камбарского района, которым будет предоставляться компенсация за проезд по платному Камскому мосту. Как сообщил на пресс-конференции руководитель фракции Владимир Бодров, в настоящее время депутаты разрабатывают поправки в законопроект, принятый госсоветом Удмуртии в первом чтении на прошлой сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Законопроектом предусматривается денежная компенсация для отдельных категорий жителей на возмещение затрат для поездки в медицинские организации по направлению врача. В частности, среди получателей льготы в проекте указаны мужчины старше 60 лет и женщин старше 55 лет, семьи с детьми, инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также для ветераны труда и жители, проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны.

Владимир Бодров не уточнил, какие именно категории фракция предложит добавить посредством поправок ко второму чтению, однако выразил мнение, что перечень нужно расширить, чтобы компенсацию получили все, нуждающиеся в медицинской помощи.