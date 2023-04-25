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Льготы для проезда по Камскому мосту для ряда граждан предложили ввести в Удмуртии

В Удмуртии в первом чтении приняли законопроект, который предоставляет льготы для ряда жителей Камбарки и Камбарского района на проезд по Камскому мосту. Соответствующее решение приняли сегодня, 25 апреля, депутаты госсовета региона.

В частности, компенсация предусмотрена для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, семей с детьми, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для ветеранов труда и жителей, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны. Льгота предоставляется для поездки в медицинские организации по направлению врача.

«Ко второму чтению доработаем, в том числе по категориям лиц, которые будут иметь право на компенсацию затрат при платном проезде через Камский мост»,— отметил председатель госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

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