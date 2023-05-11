СК объявит в розыск судей Международного уголовного суда

Глава СК РФ Александр Бастрыкин в рамках Петербургского международного юридического форума заявил, что ведомство готовится объявить в розыск судей Международного уголовного суда. Речь идет о судьях, выдавших ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Председатель СК Бастрыкин назвал выдачу ордера «безумным решением в отношении руководства страны и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка». В розыск планируют объявить прокурора МУС, председателей и трех судей, которые «активно влияли на принятие этого решения».

Напомним, что 17 марта МУС постановил, что Владимир Путин и Мария Львова-Белова «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с территории Украины. Суд выдал ордер на их арест. ЕС принял это решение к сведению. МИД Китая осудил решение МУС и призвал его уважать иммунитет глав государств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль спокойно отнесся к этому решению. Позже СКР возбудил уголовное дело против прокурора и судей МУС.

Подробнее о работе МУС — в материале «Ъ» «Как работает Международный уголовный суд».

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