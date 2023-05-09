В Ярославле 15-летнего подростка подозревают в убийстве на остановке

Следственный комитет РФ по Ярославской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть) после обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти. Сейчас следователь допрашивает 15-летнего подозреваемого.

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По данным пресс-службы СК, тело 48-летнего мужчины нашли 8 мая на остановке на улице Жукова в Ярославле. В соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлен момент смерти мужчины. После выхода из автобуса он получает удары от молодого человека, в результате чего падает.

«В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщили в СК.

Алла Чижова