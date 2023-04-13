Медики выявили семь вирусов, циркулирующих в Самарской области

Циркуляция вирусов гриппа А (H1N1) и В, а также парагриппа, аденовирусов, риновирусов, РС-вирусов и COVID-19 зарегистрирована в Самарской области. Итоги лабораторного мониторинга опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора.

Ранее специалисты зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в Самарской области. Также в регионе сокращается число зараженных коронавирусной инфекцией. Всего на территории Самарской области за время пандемии подтверждено более 533 тыс. случаев заболевания COVID-19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Сообщалось также о том, что заболеваемость ОРВИ в регионе выросла на 14% среди детей от 7 до 14 лет. Кроме того, эпидпорог по ОРВИ среди жителей Самарской области в возрасте от 15 лет и старше был превышен на 31%.

Георгий Портнов