Мэр Екатеринбурга распорядился за два года снести почти 200 домов

До 2025 года в Екатеринбурге снесут 197 ветхих домов. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Наибольшее количество объектов, подлежащих сносу в Чкаловском и Октябрьском районах – 47 и 44 дома соответственно. В Ленинском районе снесут всего четыре дома.

В большинстве случаев речь идет о сносе двух- и трехэтажных домов 1930—50-х годов постройки. Также под снос попадают объекты в поселках Медный, Северка, Шувакиш, Исток, Садовый и Шабровский.

Напомним, на Эльмаше (район Екатеринбурга) в рамках комплексного развития территорий в квартале улиц Шефской — Энтузиастов — Баумана планируют построить 46 тыс. кв. м жилья.

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