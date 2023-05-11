Треть жителей Петербурга не могут себе финансово позволить отпуск

Недельный отпуск на одного человека в Санкт-Петербурге обходится в этом году в 45 тыс. руб. У 33% горожан денег на него нет вовсе, подсчитали аналитики сервиса SuperJob.

Жители Москвы могут себе позволить потратить на отпуск 55 тыс. руб. на человека. На втором месте расположился Красноярск (50 тыс. руб.), а на третьем — Екатеринбург (48 тыс.). Респонденты из разных регионов страны сошлись во мнении, что для отпуска мечты им потребуется не менее 150 тыс. руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге за год выросло число недовольных своей зарплатой работников.

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