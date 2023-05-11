В Южном городе из горящего жилого дома эвакуировали 35 человек

Пожар произошел в квартире жилого дома в микрорайоне «Южный город» в четверг. Сообщение о происшествии в Волжском районе Самарской области, н.п. Придорожный, на Николаевском проспекте, 57, поступило на пульт оперативных служб в 13:50 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«По прибытию к месту вызова установлено, что в квартире на 9 этаже происходит сильное задымление»,– говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Из здания было эвакуировано 35 человек, включая пятерых детей. Никто не погиб и не пострадал.

В 13:15 пожар локализовали на площади 50 кв.м. В 13:36 его ликвидировали.

Ранее в Самаре произошел пожар в трехэтажном доме на ул. Ново-Садовой. Пламя охватило площадь 200 кв. м.

Георгий Портнов