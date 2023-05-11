Песков считает контролируемой ситуацию с дефицитом бюджета России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с дефицитом госбюджета страны является контролируемой. Согласно данным Минфина, с января по апрель дефицит бюджета составил 3,4 трлн руб.

«У нас достаточно хорошие макроэкономические показатели. Об этом неоднократно говорил и тот же Минфин, и президент на экономических совещаниях, которые регулярно проводит глава государства. Поэтому в данном случае ситуация абсолютно контролируемая и есть необходимый запас прочности по разным параметрам»,— пояснил господин Песков в ходе конференц-кола.

Представитель Кремля добавил, что ситуация с расходованием средств федерального бюджета остается на постоянном контроле у Владимира Путина и российского правительства.

Накануне Минфин России опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь—апрель текущего года. Госбюджет за этот период был исполнен с дефицитом 3,4 трлн руб. За последний месяц данный показатель вырос на 1 трлн руб. с 2,4 трлн руб. по итогам первого квартала.

Доход бюджета составил 7,7 трлн руб., что на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Ненефтегазовые доходы выросли на 5%, составив 5,5 трлн руб. Нефтегазовые же, напротив, сократились на 52%, до 2,2 трлн руб. Как отмечает ведомство, это связано с высокой базой прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением экспорта газа.

Александр Кислов