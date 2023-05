Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о гравюрах, которые принесли аукционному дому практически рекордные результаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эксперты сайта Artprice отмечают удачи Christie's в сегменте, который по-английски называется Prints and Multiples, то есть «печатные и тиражные издания». Дом уже достиг с начала 2023 года нескольких близких к рекордным результатов.

Так, на торгах «Современные гравюры» «Зеленый дождь» Бэнкси продан за $184 тыс. в Лондоне, а «Прогулка мимо двух стульев» Дэвида Хокни — за $57,6 в Нью-Йорке. Затем были хорошие результаты в онлайн-продаже Prints and Multiples, которая принесла в общей сложности $5,6 млн. К событиям, приуроченным к 50-летию со дня смерти Пабло Пикассо, были представлены некоторые из самых замечательных гравюр художника, в том числе «Бюст женщины по мотивам картины Кранаха-младшего», проданный за $686,6 тыс.

Затем последовала «The Sale of the Century, An Important Corporate Collection of Prints and Multiples». «Распродажа века» принесла более $13 млн. Это была крупная коллекция одного владельца, который за несколько десятилетий собрал сотни гравюр. Почти 400, прослеживающие всю историю гравюры ХХ века, были предложены онлайн. Здесь были несколько полных портфолио, то есть знаменитых авторских серий.

Вот примеры таких портфолио:

Серия «10 Flowers» Энди Уорхола — $2,34 млн.

Редчайший экземпляр серии «Cantos» Барнетта Ньюмана — $2,1 млн.

«A Rake’s Progress» Дэвида Хокни — $541, 8 тыс.

Снова Энди Уорхол «10 Campbell’s Soup» — $1 млн.

«10 цветных цифр» Джаспера Джонса — $819 тыс.

И опять Джаспер Джонс «0-9 Suite» — $504 тыс.

А еще за $138, 6 тыс. ушел альбом эскизов Эль Лисицкого к неосуществленной постановке «Победы над солнцем» 1923 года.

В целом эксперты отмечают возрастающий спрос на печатную графику. Она весьма доступна: в 2022 году было продано более 90 тыс. лотов по цене менее $500. Это открывает коллекционерам доступ ко всем великим работам старых мастеров (Рембрандт, Дюрер), модерн арту (Пикассо, Миро, Матисс, Колдер), послевоенному искусству (Лихтенштейн, Уорхол), контемпорари (Бэнкси, Нара, Херст).