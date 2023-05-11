Товарооборот между Свердловской областью и Арменией в 2022 году вырос в 1,5 раза

По итогам 2022 года товарооборот между Свердловской областью и Арменией увеличился в 1,5 раза, сообщил «Ъ-Урал» губернатор Евгений Куйвашев по итогам встречи с Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в РФ Вагаршаком Арутюняном. Наиболее растущим направлением в прошлом году стал туризм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Встреча губернатора Свердловской области с Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в РФ Вагаршаком Арутюняном. Фото: Полина Хабарова, Коммерсантъ Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в РФ Вагаршак Арутюнян. Фото: Полина Хабарова, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: Полина Хабарова, Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Встреча губернатора Свердловской области с Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в РФ Вагаршаком Арутюняном. Фото: Полина Хабарова, Коммерсантъ Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в РФ Вагаршак Арутюнян. Фото: Полина Хабарова, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: Полина Хабарова, Коммерсантъ

Евгений Куйвашев и Вагаршак Арутюнян обсудили перспективы сотрудничества в гуманитарной и промышленной сфере, а также вопросы подготовки квалифицированных кадров.

По словам господина Арутюняна, между Арменией и 70-ю регионами заключены договоры сотрудничества по направлению научно-технической, торгово-экономической и культурной сфер. «Свердловская область отличается в лучшую сторону. Благодаря работе губернатора и администрации области у нас вырос товарооборот в 1,5 раза. В дальнейшем мы составим по всем направлениям план взаимодействия для повышения показателей»,— заявил Вагаршак Арутюнян.

Помимо соглашения с регионом, договор сотрудничества заключен между Министерством экономического развития РФ и Арменией. «Они держат центр внимания на отношениях Свердловской области и Армении, что дает оптимистические прогнозы»,— отметил господин Арутюнян.

Напомним, в первом квартале 2023 года свердловские экспортеры заключили контракты с 14 странами на $20,3 млн. В их число входит Армения.

Полина Хабарова

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