В первом квартале 2023 года свердловские экспортеры заключили контракты на $20,3 млн

Свердловский экспортеры заключили контракты на сумму более $20,3 млн, сообщили в областном департаменте информационной политики.

По данным правительства, с начала года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» 189 компаний получили поддержку, 29 уже расширили свою географию или упрочили присутствие за рубежом.

По словам директора регионального фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличива, по итогам первого квартала 2023 года Центр поддержки экспорта СОФПП занял третье место в стране среди аналогичных институтов развития экспортеров. Контракты были заключены с 14 странами: Казахстаном, Арменией, Киргизией, Азербайджаном, Турцией, Узбекистаном и другими.

В 2022 году 92 экспортера малых и средних предприятий из Свердловской области заключили зарубежные контракты на $83,4 млн

Полина Хабарова

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