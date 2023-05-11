Более 800 человек были возвращены из плена при посредничестве омбудсмена Москальковой

Уполномоченный по правам президента в России Татьяна Москалькова с начала военной операции поспособствовала возвращению на родину из украинского плена более 800 россиян, сообщил глава секретариата омбудсмена Александр Козлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По его словам, в переговорном процессе по обмену пленными между Киевом и Москвой также участвуют представители Минобороны России и российских спецслужб.

«Из плена было освобождено более 800 человек. С нашей помощью, с помощью Министерства обороны, спецслужб они были возвращены в Россию»,— пояснил господин Козлов (цитата по «РИА Новости»).

Украина в январе сообщала, что с начала российской военной операции Киеву удалось вернуть из плена почти 1,6 тыс. военных и гражданских лиц. Такие данные приводило Министерство реинтеграции страны.

24 апреля начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Киев и Москва приближаются к договоренности по обмену пленными в формате «всех на всех». По его данным, по состоянию на конец апреля Украина обменяла более 2,2 тыс. человек. В российском МИДе после заявления господина Буданова сообщили, что Москва делает все возможное для возвращения своих военных из украинского плена, однако не стали комментировать вероятность проведения обмена в формате «всех на всех».

Александр Кислов