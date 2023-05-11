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Краснодарского активиста осудили за репосты запрещенных материалов

Жителя Краснодара осудили за публикацию в своих соцсетях материалов запрещенных организаций, зарегистрированных в Латвийской республике и на Украине. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

В ходе заседания было установлено, что мужчина размещал посты в Telegram, где они оставались в общем доступе до их обнаружения силовиками. В отношении мужчины возбудили административное дело по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности нежелательной иностранной или международной неправительственной организации).

Краснодарца признали виновным в совершенном правонарушении и назначили ему штраф в размере 10 тыс. руб.

По данным 93.RU, речь идет о краснодарском активисте и авторе Telegram-канала «Титушки в Краснодаре» Виталии Вотановском, который в апреле уехал из России.

Анастасия Донскова

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