Мэрия Абакана считает необходимым увеличить отчисления от НДФЛ в городскую казну

Власти Абакана намерены добиваться увеличения доли отчислений от суммы сбора НДФЛ в бюджет муниципалитета. В настоящее время эта доля составляет 15%, 85% от суммы сборов направляются в бюджет Республики Хакасия.

По данным официального портала Абакана, с соответствующей законодательной инициативой планирует выйти горсовет столицы региона. Его сессия состоится 21 марта.

В сообщении портала Абакана указывается, что причиной инициативы является изменение правил уплаты налоговых платежей – с 1 января 2023 года они направляются по одному платежному документу до 28-го числа каждого месяца на единый казначейский счет.

«За январь-февраль 2023 года в бюджет поступило 74,8 млн руб., тогда как в 2022 году за эти два месяца поступило 182 млн руб. налоговых платежей. Уменьшение доходов – практически вполовину. Не может быть такого, что НДФЛ резко упал. Мы полагаем, что из единого налогового платежа теперь сначала гасятся недоимки по другим налогам, которые поступают в бюджеты других уровней»,– рассказала о последствиях введения нового правила вице-мэр Абакана по вопросам экономики и финансов Вероника Виницына.

По прогнозу госпожи Виницыной, если в марте начисления не стабилизируются, власти Абакана будут вынуждены приостановить все городские платежи, за исключением зарплаты.

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Валерий Лавский