Две епархии Запорожской области попросили патриарха Кирилла принять их в РПЦ

Священнослужители Бердянской и Приморской епархии Запорожской области канонической Украинской православной церкви (УПЦ) написали обращение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Они попросили его включить обе епархии в состав Русской православной церкви (РПЦ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

ТАСС сообщает, что поводом для написания обращения стало то, что «митрополит Бердянский и Приморский Ефрем, бросив свою паству, бежал на территорию, подконтрольную Украине». В связи с этим Бердянская и Приморская епархия лишены возможности стать частью РПЦ в рамках официальных процедур. В связи с этим священники просят патриарха Кирилла принять решение о включении этих епархий в Русскую православную церковь в особом порядке.

«Без руководителя епархия существовать не может, в связи с этим священнослужители в ходе голосования решили обратиться к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой принять Бердянскую и Приморскую епархию в лоно Московской патриархии»,— говорится в тексте обращения, которое, по информации ТАСС, уже «направлено в Москву».

При этом на официальном сайте Бердянской и Приморской епархии УПЦ никакой информации о данном обращении (как и о желании представителей епархии вступить в состав РПЦ) нет.

Александр Кислов