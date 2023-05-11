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Коммерсантъ FM
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Две епархии Запорожской области попросили патриарха Кирилла принять их в РПЦ

Священнослужители Бердянской и Приморской епархии Запорожской области канонической Украинской православной церкви (УПЦ) написали обращение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Они попросили его включить обе епархии в состав Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

ТАСС сообщает, что поводом для написания обращения стало то, что «митрополит Бердянский и Приморский Ефрем, бросив свою паству, бежал на территорию, подконтрольную Украине». В связи с этим Бердянская и Приморская епархия лишены возможности стать частью РПЦ в рамках официальных процедур. В связи с этим священники просят патриарха Кирилла принять решение о включении этих епархий в Русскую православную церковь в особом порядке.

«Без руководителя епархия существовать не может, в связи с этим священнослужители в ходе голосования решили обратиться к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой принять Бердянскую и Приморскую епархию в лоно Московской патриархии»,— говорится в тексте обращения, которое, по информации ТАСС, уже «направлено в Москву».

При этом на официальном сайте Бердянской и Приморской епархии УПЦ никакой информации о данном обращении (как и о желании представителей епархии вступить в состав РПЦ) нет.

Александр Кислов

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