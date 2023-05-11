Второй законопроект о роспуске совета депутатов МО «Смольнинское» внесен на рассмотрение в ЗакС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение в городской парламент еще один законопроект, позволяющий распустить совет депутатов МО «Смольнинское». Проект «О роспуске Муниципального Совета внутригородского муниципального образования муниципальный округ Смольнинское» появился на сайте Законодательного собрания.

Причиной для разработки документа стало неисполнение депутатами решений городского суда. Мундепы не публиковали на своих официальных ресурсах сообщения о решениях суда по ряду административных дел, как было им предписано. Прокуратура Центрального района обратила на это внимание и обратилась в райсуд, который признал бездействие депутатов незаконным. Оспорить решение у мундепов не получилось, 4 апреля его утвердил горсуд.

Напомним, 27 апреля на сайте ЗакСа был опубликован первый законопроект о роспуске муниципальных депутатов. Поводом для этого стало решение Смольнинского райсуда о признании депутатов совета бездействующими на протяжении более трех месяцев — с 24 декабря 2020 года по 24 марта 2021 года.

На выборах 2019 года в МО «Смольнинское» партия «Единая Россия» потерпела поражение. Большинство мандатов (12 из 20) забрали представители оппозиции, в том числе от партии «Яблоко». При этом для решения принципиальных вопросов нужно не менее 14 голосов, поэтому за все время работы депутаты действующего созыва не избрали главу округа. Руководить им в качестве врио остался единоросс Григорий Ранков, который после конфликта с большинством членов совета перестал созывать заседания. Депутаты-оппозиционеры собирались на крыльце офиса совета, но суды не признали легитимность решений, принятых на этих встречах.

Подробнее о роспуске муниципалитета — в материале «Ъ-СПб» «Петербургская оппозиция распускается по весне».

Надежда Ярмула

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