Утром 11 мая Свердловскую область накрыл смог из-за лесных пожаров. В департаменте информационной политики порекомендовали закрыть окна в квартирах и офисах или завесить открытые окна мокрой марлей. Также следует отказаться от курения и употребления алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбург накрыл смог из-за лесных пожаров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Екатеринбург накрыл смог из-за лесных пожаров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным telegram-канала «Не для протокола», в Екатеринбург смог принесло со стороны Асбеста, где сейчас самая большая площадь возгорания (16,6 тыс. га). Всего в Свердловской области действуют 59 пожаров на площади 75,7 тыс. га.

Напомним, С 5 мая в лесах Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической и сообщил, что область запросила федеральную помощь на борьбу с ними. Накануне свердловское ГУ МЧС сняло угрозу населенным пунктам от лесных пожаров.

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