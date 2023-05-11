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Иностранного студента в Барнауле осудили на 11 лет за пропаганду терроризма

К 11 годам лишения свободы приговорен 23-летний иностранный студент барнаульского колледжа за вербовку в террористические организации и пропаганду терроризма. По версии регионального УФСБ, бывший учащийся, являясь приверженцем идеологии запрещенных на территории России международных террористических организаций, в том числе «ИГИЛ», пытался завербовать своего знакомого. Он также оправдывал насильственные и разрушительные методы запрещенных организаций, навязывал радикальные идеи, показывал видеоролики, пропагандирующие вступление в ряды террористов, сообщает первый Восточный окружной военный суд.

Свою вину в содеянном фигурант дела признал в полном объеме.

В декабре прошлого года в Красноярске суд приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима преподавателя мусульманского права воскресной школы, который, по данным органов госбезопасности, вербовал слушателей в ряды запрещенной в РФ международной террористической организации.

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Лолита Белова

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