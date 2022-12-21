Осужден преподаватель мусульманского права воскресной школы, вербовавший слушателей в ряды террористов

В Красноярске суд вынес приговор преподавателю мусульманского права воскресной школы, который, по данным органов госбезопасности, вербовал слушателей в ряды запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе краевого УФСБ России, по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка в совершение террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) ему назначили десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как установили спецслужбы, в 2019 году преподаватель мусульманского права, разделявший идеи радикального ислама, в соцсети «Вконтакте» распространял материалы с оправданием деятельности боевиков указанной террористической группировки. Кроме того, говорится в деле, обвиняемый склонял слушателей воскресной школы уезжать в Сирию для участия в террористической деятельности.

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Илья Николаев