Самарастат заявил о росте средней зарплаты в регионе до 48,4 тыс. рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Самарской области составила более 48,4 тыс. руб. Результаты за февраль текущего года опубликовал Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По сравнению с февралем предыдущего года она выросла на 18,5%, в январе-феврале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года – на 17,0%»,– говорится в сообщении.

По данным ведомства, самая высокая зарплата в Самарской области в отчетном периоде оказалась у работников сфер культуры, спорта, а также у сотрудников организаций досуга и развлечений (48,1 тыс. руб.). Ниже всего доходы у представителей гостиничного бизнеса и сотрудников сферы общепита (29,3 тыс. руб.). Ранее сообщалось о том, что за месяц средняя зарплата в Самарской области выросла на 17,4%.

Георгий Портнов