Власти Красноярска подписали контракт на поставку 11 электробусов «Белокоммунмаша»

Дилер холдинга «Белкоммунмаш» – компания «Белрус» – поставит Красноярску 11 электробусов, сообщают власти города. Планируется, что новый транспорт пополнит городской автопарк до конца октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В технических характеристиках закупаемых электробусов: запас автономного хода – не менее 50 км, вместимость не менее 80 пассажиров, оснащение системами ГЛОНАСС, климат-контроля, видеонаблюдения, наличие в салонах USB-разъемов и Wi-Fi.

«В планах до конца года приобрести еще девять электробусов и пять зарядных станций»,– сообщили в мэрии.

В марте власти Красноярска объявили торги на покупку 11 электробусов. Начальная стоимость контракта составила 531,6 млн руб. Новая техника приобретается в рамках нацпроекта «Чистый воздух»

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Оксана Павлова