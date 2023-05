Зарубежные СМИ: Какие новинки в области ИИ представила Google?

Google презентовала новую версию чат-бота Bard. Он научился говорить на 40 языках, включая русский. Сервис все еще работает в тестовом режиме, но теперь доступен почти по всему миру, а не только в США. Впрочем, россиянам пользоваться чат-ботом не разрешили. Корпорация также анонсировала обновленную нейросеть PaLM 2 и пообещала интегрировать искусственный интеллект в поисковик. Новые продукты Google представила на традиционной конференции I/O. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Чат-бот Bard работает отдельно от поискового сервиса, отмечает CNN. Этот инструмент можно назвать конкурентом ChatGPT от OpenAI. В компании заявляют, что он поможет написать черновик эссе или спланировать детский праздник. На первом этапе чат-бот интегрируют с сервисами компании, например, Gmail, таблицами и документами. А позже подключить Bard смогут сторонние разработчики.

Чат-бот основан на собственной большой языковой модели от Google — PaLM 2. Как пишет The Guardian, она, подобно конкурентам, может использоваться для перевода на разные языки или создание компьютерного кода. Но у нее есть как минимум одно преимущество по сравнению с продуктом OpenAI. Это так называемая мультимодальность — способность работать как с текстом, так и с картинками. Например, уже сейчас чат-боту Bard можно отправить фотографию кулинарных ингредиентов и попросить придумать рецепт на их основе. Похожая функция есть в модели ChatGPT-4, но пока ее только тестируют, широкой публике она не доступна.

The New York Times пишет, что Google внедряет искусственный интеллект в поисковик более осторожно, чем, например, Microsoft, которая подключила ChatGPT к сервису Bing. Google обещает размещать в выдаче сгенерированные, но проверенные в авторитетных источниках ответы. Кроме того, сначала технология будет проходить закрытое тестирование. По данным The New York Times, до конца года новые возможности появятся только у пользователей из США.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".