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Коммерсантъ FM
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Из-за лесных пожаров в Екатеринбурге чувствуется смог и запах гари

Из-за масштабных лесных пожаров на территории Свердловской области в Екатеринбурге сегодня, 11 мая, утром установились смог и запах гари. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП).

В ДИПе отметили, что за минувшие сутки в Свердловской области потушили 16 лесных пожаров на площади 34,8 тыс. га. Вечером 10 мая в регионе действовало 59 природных пожаров, из них 29 пожаров локализовано. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», сегодня утром в области горело 75,6 тыс. га леса.

Борьбу с огнем ведут около 4 тыс. человек и более 500 единиц специальной техники. Специалистам помогают волонтеры.

Что и где горит в России — в материале «Огненные сводки».

Илья Смирнов, Екатеринбург

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Природные пожары в России

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На всей территории Курганской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Известно о 21 погибшем, еще 13 получили ранения&lt;br>На фото: горящий камыш в курганском микрорайоне Северный

На всей территории Курганской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Известно о 21 погибшем, еще 13 получили ранения
На фото: горящий камыш в курганском микрорайоне Северный

Фото: МЧС

В Зауралье увеличена группировка сил для борьбы с возгораниями. Для помощи региону направлены аэромобильные группы из Перми, Удмуртии, Башкирии, военнослужащие учебно-спасательного центра МЧС. Общая численность сил и средств составляет около 1 тыс. человек и 250 единиц техники

В Зауралье увеличена группировка сил для борьбы с возгораниями. Для помощи региону направлены аэромобильные группы из Перми, Удмуртии, Башкирии, военнослужащие учебно-спасательного центра МЧС. Общая численность сил и средств составляет около 1 тыс. человек и 250 единиц техники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Волонтеры работают над устранением последствий пожара в Режевском городском округе Свердловской области

Волонтеры работают над устранением последствий пожара в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Для тушения курганских пожаров МЧС направило авиацию

Для тушения курганских пожаров МЧС направило авиацию

Фото: МЧС

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Рыбак на фоне дыма от лесных пожаров в Режевском городском округе Свердловской области

Рыбак на фоне дыма от лесных пожаров в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Последствия пожара в деревне Юлдус Курганской области

Последствия пожара в деревне Юлдус Курганской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Работа авиации в Курганской области

Работа авиации в Курганской области

Фото: МЧС

Тушение лесного пожара в Курганской области

Тушение лесного пожара в Курганской области

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Тушение лесного пожара в Пермском крае

Тушение лесного пожара в Пермском крае

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Дым на проезжей части в Асбестовском городском округе Свердловской области

Дым на проезжей части в Асбестовском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жительница деревни Юлдус Курганской области

Жительница деревни Юлдус Курганской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пожарный расчет недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Пожарный расчет недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Работа авиации МЧС в Курганской области

Работа авиации МЧС в Курганской области

Фото: МЧС

Тушение пожара недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Тушение пожара недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

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На всей территории Курганской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Известно о 21 погибшем, еще 13 получили ранения
На фото: горящий камыш в курганском микрорайоне Северный

Фото: МЧС

В Зауралье увеличена группировка сил для борьбы с возгораниями. Для помощи региону направлены аэромобильные группы из Перми, Удмуртии, Башкирии, военнослужащие учебно-спасательного центра МЧС. Общая численность сил и средств составляет около 1 тыс. человек и 250 единиц техники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Волонтеры работают над устранением последствий пожара в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Для тушения курганских пожаров МЧС направило авиацию

Фото: МЧС

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Рыбак на фоне дыма от лесных пожаров в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Лесные пожары в Режевском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Последствия пожара в деревне Юлдус Курганской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Работа авиации в Курганской области

Фото: МЧС

Тушение лесного пожара в Курганской области

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Тушение лесного пожара в Пермском крае

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Дым на проезжей части в Асбестовском городском округе Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жительница деревни Юлдус Курганской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пожарный расчет недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Работа авиации МЧС в Курганской области

Фото: МЧС

Тушение пожара недалеко от поселка Богандинский Тюменской области

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

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