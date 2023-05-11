Из-за лесных пожаров в Екатеринбурге чувствуется смог и запах гари

Из-за масштабных лесных пожаров на территории Свердловской области в Екатеринбурге сегодня, 11 мая, утром установились смог и запах гари. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП).

В ДИПе отметили, что за минувшие сутки в Свердловской области потушили 16 лесных пожаров на площади 34,8 тыс. га. Вечером 10 мая в регионе действовало 59 природных пожаров, из них 29 пожаров локализовано. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», сегодня утром в области горело 75,6 тыс. га леса.

Борьбу с огнем ведут около 4 тыс. человек и более 500 единиц специальной техники. Специалистам помогают волонтеры.

Что и где горит в России — в материале «Огненные сводки».

Илья Смирнов, Екатеринбург